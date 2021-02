Köln/Berlin (ots) - Trotz des Kollapses der wichtigsten Märkte außerhalb

Deutschlands - Frankreich, Italien, Spanien und UK - in der ersten Hälfte des

Corona-Jahres 2020, legte die deutsche Heizungsindustrie ein robustes Wachstum

weltweit von immerhin 3,1 % hin. "Die zunächst hohen Verluste in Südeuropa und

UK konnten zumindest in Italien, Frankreich und UK in der zweiten Hälfte 2020

teilweise durch eine Aufholjagd kompensiert werden, so dass hier das

Umsatzniveau leicht unter 2019 lag", so Uwe Glock, Präsident des BDH. "Dass wir

tatsächlich im Plus liegen, verdanken wir dem dynamischen Wachstum in

Deutschland mit gut 13 %. Auch der polnische Heizungsmarkt entwickelte sich 2020

ähnlich stark."



Glock bezeichnet das Klimapaket der Bundesregierung als vollen Erfolg für den

Klimaschutz im Gebäude. "Hiervon profitierten die Top-Runner des Jahres 2020,

die Wärmepumpe und die Holzwärme, mit hohen Wachstumsraten aufgrund der

Förderung", fügt Glock hinzu. Der Verband stellt darüber hinaus den

überproportional gewachsenen Anteil der Investitionen in Brennwerttechnik,

gekoppelt mit Solarthermie in den Vordergrund. Auch diese Renaissance der

Solarthermie sei auf das seit Anfang 2020 laufende Förderprogramm "Heizen mit

erneuerbaren Energien" zurückzuführen.







Koalition recht: Mit dem dynamischen Wachstum bei Heizungen mit erneuerbaren

Energien rücken die ambitionierten CO2-Minderungsziele des Green Deals in

erreichbare Nähe", so Andreas Lücke, Hauptgeschäftsführer des BDH. "Die deutsche

Heizungsindustrie ist Green Deal ready und bietet bereits heute marktfähige

Lösungen für die Erreichung der Klimaziele an. Nunmehr bedarf es der Kontinuität

bei den derzeit günstigen Rahmenbedingungen für Investoren in hohe Effizienz und

erneuerbare Energien."



BDH: Verband für Energieeffizienz und erneuerbare Energien



Die im Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie e.V. (BDH) organisierten

Unternehmen produzieren Heizsysteme wie Holz-, Öl- oder Gasheizkessel,

Wärmepumpen, Solaranlagen, Lüftungstechnik, Steuer- und Regelungstechnik,

Klimaanlagen, Heizkörper und Flächenheizung/-kühlung, Brenner, Speicher,

Heizungspumpen, Lagerbehälter, Abgasanlagen und weitere Zubehörkomponenten. Die

Mitgliedsunternehmen des BDH erwirtschafteten im Jahr 2020 weltweit einen Umsatz

von ca. 16,2 Mrd. Euro und beschäftigten rund 76.900 Mitarbeiter. Auf den

internationalen Märkten nehmen die BDH- Mitgliedsunternehmen eine

Spitzenposition ein und sind technologisch führend.



Pressekontakt:



Frederic Leers, Pressesprecher

Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH)

mailto:frederic.leers@bdh-koeln.de

+49 2203 9359320



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/63532/4830039

OTS: BDH - Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie





