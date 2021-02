Fonds – Mehrheit schlug 2020 ihre Benchmark

Laut dem „Aktiv-Passiv-Navigator“ übertraf die Mehrheit der aktiven Manager 2020 ihre Benchmark in den meisten Aktienkategorien. Uneinheitliche Reaktionen der Regierungen auf die Pandemie führten zu einer höheren Streuung der Renditen über Länder, Sektoren und Faktoren hinweg, was wiederum Chancen für aktive Aktienmanager schuf. So übertrafen 66 Prozent der europäischen Large-Cap-Manager ihre Benchmark.

Der “Aktiv-Passiv-Navigator” des Lyxor ETF Research and Solutions Teams ist eine detaillierte Analyse der Wertentwicklung von 13.000 in der EU aufgelegter aktiver Fonds, die ein Vermögen von 2,3 Billionen Euro repräsentieren. Diese werden mit ihrer jeweiligen Benchmark verglichen. Die Studie identifiziert zudem die wichtigsten Markttrends, die einen Einfluss auf die globale Marktentwicklung haben und somit die Generierung von Alpha beeinflusst.

Small Caps profitierten

Besonders gut schnitten in 2020 Small-Cap-Fonds ab, da sie stark von der höheren Streuung der Renditen und der gestiegenen Volatilität profitierten: 80 Prozent der aktiven Small-Cap-Manager erzielten in Europa eine Outperformance, während 85 Prozent in Großbritannien dies schafften, da sie einen Brexit-Deal in letzter Minute einplanten und sich entsprechend positionierten.

Bei aktiven Fixed-Income-Fonds war die Wertentwicklung durchwachsen. Viele hatten Mühe, mit der von den Zentralbanken ausgelösten bemerkenswerten Anleihen Rallye wie auch mit der starken Verengung der Credit-Spreads Schritt zu halten. Doch es gab auch einige Lichtblicke. 69 Prozent der Schwellenländeranleihen-Fonds schnitten besser ab als ihre Benchmark. Dies gelang ihnen, indem sie ab dem ersten Quartal kontinuierlich höhere Risiken eingingen und zu Anleihen geringerer Qualität griffen. Dabei nutzten sie divergierende Trends bei Inflation und Konjunkturprogrammen. US Aggregate und Global Aggregate Fixed Income Fonds schnitten mit 54 bzw. 52 Prozent Outperformance gegenüber der Benchmark ebenfalls gut ab. Sie nutzten die sich verändernden Renditekurven und die höhere US-Inflation und erzielten Alpha durch den Erwerb verbriefter, halb-staatlicher und lokaler Emissionen. Passive Produkte schlugen sich dagegen besser bei hochverzinslichen Anleihen: Nur 29 Prozent der High Yield-Fondsmanager in den USA übertrafen ihre Benchmark, da sie von der aggressiven Spread-Verengung getroffen wurden, die eine Streuung der Renditen bremste. Zudem agierten sie übermäßig vorsichtig.