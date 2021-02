BERNSTEIN RESEARCH belässt SHELL B auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Shell B nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2300 Pence belassen. Die Ertragskraft sollte intakt sein, auch wenn der Ölkonzern die Erwartungen an das vierte Quartal gewinnseitig verfehlt habe, schrieb Analyst Oswald Clint in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2021 / 08:31 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / UTC







Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Oswald Clint

Analysiertes Unternehmen: SHELL B

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 23

Kursziel alt: 23

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m





