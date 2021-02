Hunter Technology meldet Unternehmensupdate

Das Technologie- und Produktteam von Hunter setzt die vorherige Entwicklungsarbeit der Marktplatzplattform OilEx fort, die von einer Kerngruppe von vier erfahrenen Entwicklern geleitet wird, die bei der Entwicklung, Vermarktung, Integration und Einführung von Plattformen auf Basis von Spitzentechnologien, insbesondere Blockchain, eine Erfahrung von miteinander 65 Jahren vorweisen können.

Edward Ngai ist als Head of Technology für die Architektur und Leitung der gesamten Technologie und Bereitstellung verantwortlich. Herr Ngai war früher Architect und Lead Engineer für den HK Jockey Club und hatte davor als Senior Software Engineer bei der Macquarie Bank (MGQ.AX) fungiert, wo er ein bitemporales zentralisiertes Datenverteilungssystem entwickelt und eingeführt hatte.

Ilya Belikin richtet sein Hauptaugenmerk in seiner Funktion als Digital Products Division Manager von Hunter auf die agile, kundenorientierte Bereitstellung. Herr Belikin war zuletzt als Product Manager von CBRE tätig und leitete die Entwicklung und Bereitstellung neuer digitaler Kernproduktivitätsprodukte in der Asien-Pazifik-Region. Davor hatte er als Head of Product and UX Design für schnell wachsende Start-ups wie LYNK, Lalamove und TheDesk fungiert.

George Stoica leitet als Lead Developer jenes Team, das die Plattform OilEx mit einer Vielzahl von intuitiven Handelsfunktionen entwickelt und bereitstellt. Herr Stoica hat seine Expertise als Site Reliability Engineer bei Lalamove e-logistics in Hongkong erlangt, wo er Automatisierungen erstellte, um den reibungslosen Betrieb und die Überwachung von Produktionssystemen sicherzustellen. Als Software Engineer von FinFabrik hat er außerdem ganzheitliche Systeme für Fintech-Handelsplattformen auf Basis von Blockchain-Technologien entworfen und errichtet.