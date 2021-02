Neuartige Produktkennzeichnung weist ökologischen und sozialen Fußabdruck von Beauty-Produkten aus (FOTO)

Düsseldorf (ots) - L'Oréal hat mit dem "Produkt Umwelt & Sozial Impact Label"

eine Methodik zur Kennzeichnung der ökologischen und sozialen Auswirkungen von

Produkten entwickelt. Eine Skala von A bis E erleichtert es den Verbrauchern,

Nachhaltigkeitsaspekte bei ihren Kaufentscheidungen zu berücksichtigen. Die

Methodik der Kennzeichnung wurde von externen Wissenschaftlern verifiziert und

von unabhängigen Prüfern - Bureau Veritas Certification - bestätigt. Nach einer

ersten Einführung in Frankreich im Juli 2020 ist es nun auch in Deutschland und

Österreich erhältlich: Garnier - die drittstärkste Beauty-Marke weltweit - führt

diese Labels und Scores auf den Webseiten seiner Haarpflegeprodukte ein. Weitere

Länder, Marken und Produktkategorien werden folgen.



Das Umwelt- und Soziallabel basiert auf den wichtigsten Wirkungsanalysen des

Sustainable Product Optimization Tool (SPOT), einer Methodik, die von L'Oréal

zusammen mit unabhängigen wissenschaftlichen Experten entwickelt wurde und sich

an den europäischen Richtlinien des Product Environmental Footprint (PEF)

orientiert, um die Umweltauswirkungen eines Produkts wissenschaftlich zu

bewerten.







Skala von A bis E eingestuft wird. Ein "A"-Produkt hat in dieser Hinsicht das

beste Umweltprofil. Das "Produkt Umwelt & Sozial Impact Label" gibt eine genaue

Vorstellung von den Auswirkungen eines L'Oréal-Produkts, indem es 14

planetarische Einflussfaktoren berücksichtigt, wie z.B. Treibhausgasemissionen,

Wasserknappheit, Ozeanversauerung oder die Auswirkungen auf die Biodiversität.

Die Auswirkungen werden in jeder Phase des Lebenszyklus eines Produkts gemessen

und berechnet, wobei nicht nur die Beschaffung, die Produktion und der

Transport, sondern auch die Nutzung durch den Verbraucher und die

Wiederverwertbarkeit der Verpackung berücksichtigt werden. Darüber hinaus

enthält das Label wichtige Informationen zu den sozialen Aspekten eines

Produkts: Dazu gehört, dass die Lieferanten die Grundprinzipien der Vereinten

Nationen für Arbeitsnormen einhalten, sowie die Anzahl der Lieferanten, die sich

zu solidarischer Beschaffung verpflichtet haben, d. h. Menschen, die

normalerweise vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen sind, Zugang zu Arbeit und einem

nachhaltigen Einkommen verschaffen.



In dem Bestreben, einen gemeinschaftlichen Ansatz zu fördern und in den Dialog

mit anderen Interessengruppen der Branche zu treten, um die Methoden zur

Kennzeichnung von Produkten zu standardisieren, hat L'Oréal seine vollständige

Methodik auf seiner Website zur Verfügung gestellt.



Das "Produkt Umwelt & Sozial Impact Label" ist Teil von "L'Oréal for the Seite 2 ► Seite 1 von 3



Das jeweilige Label ergibt sich aus einer spezifischen Punktzahl, die auf einerSkala von A bis E eingestuft wird. Ein "A"-Produkt hat in dieser Hinsicht dasbeste Umweltprofil. Das "Produkt Umwelt & Sozial Impact Label" gibt eine genaueVorstellung von den Auswirkungen eines L'Oréal-Produkts, indem es 14planetarische Einflussfaktoren berücksichtigt, wie z.B. Treibhausgasemissionen,Wasserknappheit, Ozeanversauerung oder die Auswirkungen auf die Biodiversität.Die Auswirkungen werden in jeder Phase des Lebenszyklus eines Produkts gemessenund berechnet, wobei nicht nur die Beschaffung, die Produktion und derTransport, sondern auch die Nutzung durch den Verbraucher und dieWiederverwertbarkeit der Verpackung berücksichtigt werden. Darüber hinausenthält das Label wichtige Informationen zu den sozialen Aspekten einesProdukts: Dazu gehört, dass die Lieferanten die Grundprinzipien der VereintenNationen für Arbeitsnormen einhalten, sowie die Anzahl der Lieferanten, die sichzu solidarischer Beschaffung verpflichtet haben, d. h. Menschen, dienormalerweise vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen sind, Zugang zu Arbeit und einemnachhaltigen Einkommen verschaffen.In dem Bestreben, einen gemeinschaftlichen Ansatz zu fördern und in den Dialogmit anderen Interessengruppen der Branche zu treten, um die Methoden zurKennzeichnung von Produkten zu standardisieren, hat L'Oréal seine vollständigeMethodik auf seiner Website zur Verfügung gestellt.Das "Produkt Umwelt & Sozial Impact Label" ist Teil von "L'Oréal for the