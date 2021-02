Goldcore baut Lithiumionenbatterien

4. Februar 2021, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA. Goldcore Resources Ltd. (TSX-V: GEM, FWB: BK2P, WKN: A2QENP) („Goldcore“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass die Firma ProGraphite GmbH („ProGraphite“), eines der weltweitführenden Forschungs- und Entwicklungslabors für Graphit mit Sitz in Deutschland, von Goldcore Resources Ltd. beauftragt wurde, mehrere Exemplare von Lithiumionenbatterien unter Einsatz von Graphit aus der unternehmenseigenen Graphitlagerstätte Berkwood herzustellen.