Verbände-Allianz auf gemeinsamem Weg zum integrierten Pflanzenschutz 2.0

Frankfurt/Main (ots) - Eine Allianz von 14 führenden Verbänden der Agrarbranchemacht sich mit einem gemeinsamen Communiqué für die Weiterentwicklung des"integrierten Pflanzenschutzes" (IPS) stark. Das Papier ist das Ergebnis einesVerbändedialogs im Oktober 2020, bei dem die Frage im Mittelpunkt stand, welchesPotenzial alternative Methoden haben, künftig im Pflanzenschutz jene Lücken zuschließen, die sich durch den Wegfall chemischer Wirkstoffe auftun.Die Verbände unterstreichen die Chancen, die mit den sich abzeichnenden neuenMöglichkeiten verbunden sind, weisen aber auch auf mögliche Limitierungen hin:Alternativen zum klassischen Pflanzenschutz benötigen Zeit bis zur Marktreife.Die Verbände betonen, dass die Weiterentwicklung bewährter Anbausysteme es schonheute möglich mache, den Einsatz chemischer Pflanzenschutzmittel erheblich zureduzieren und punktuell sogar ganz auf sie zu verzichten. Es sei nötig,Rahmenbedingungen zu schaffen, die eine Brücke in die Zukunft bauen, ohne heutedie Produktion im Feld zu gefährden.

"Damit keine inakzeptablen Wohlstandsverluste entstehen, muss den abzulösendenTechniken ein angemessener Übergangszeitraum eingeräumt werden, bis sie durchInnovationen ersetzt werden können", so die Verbände in dem Papier "Ein"Kahlschlag" bewährter Techniken ist kontraproduktiv. Vielmehr bedarf es einerfundierten wissenschaftlichen Folgenabschätzung, die auch die AspekteLebensmittelsicherheit, Wettbewerbsfähigkeit und Auswirkungen auf internationaleMärkte sowie Qualität und Qualitätssicherung umfasst."Das vollständige Communiqué zum Download: https://ots.de/PZ8h0d