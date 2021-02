PTW gibt Ernennung von Marion Muir als European Regional President bekannt

PTW ist seinem Ziel, der erste Ansprechpartner für Innovation in der Spielebranche zu werden, durch die Ernennung von Marion Muir als European Regional President ein Stück nähergekommen. Das branchenführende Outsourcing-Unternehmen für Videospiele und technische Dienstleistungen gab heute bekannt, dass Muir – ein langjähriges Mitglied der Führungsbelegschaft von PTW – die Leitung einer der lukrativsten Geschäftsregionen übernehmen wird. PTW ist seit Langem eines der Spitzenunternehmen der Branche mit einem etablierten, vielseitigen Dossier an namhaften Kunden und nahezu drei Jahrzehnten Erfahrung in der Spielebranche. PTWs Arbeit umfasst sämtliche Plattformen und Genres.

Marion begann 2011 bei PTW als Managerin des Studios in Glasgow. Dort bewies sie sofort ihr großes Führungsgeschick und Engagement. Während ihrer Zeit bei PTW hatte sie verschiedene Positionen in den Bereichen Verwaltung, Support-Services und Finanzen inne, darunter Vice President, Chief of Staff und Senior Vice President, Support Services.