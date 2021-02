HAUCK & AUFHÄUSER belässt Home24 auf 'Buy'

Analysierendes Institut: HAUCK & AUFHÄUSER

Analyst: Christian Salis

Analysiertes Unternehmen: Home24

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 31

Kursziel alt: 31

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Home24 nach Details zum Börsengang des Brasiliengeschäfts auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Analyst Christian Salis hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie hervor, dass der Ausgabepreis für die Aktien der Tochter Mobly in der oberen Hälfte der zuvor festgelegten Preisspanne liege. Salis sprach von "großartigen Nachrichten" für Home24. Der Börsengang sollte Moblys führende Position im dynamisch wachsenden brasilianischen E-Commerce-Markt stärken und unterstreiche zugleich, wie attraktiv die Aktien von Home24 bewertet seien./la/glVeröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2021 / 08:54 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2021 / 08:55 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.