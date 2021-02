FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche-Bank-Fondstochter DWS hat 2020 mehr Geld von Anlegern eingesammelt als je zuvor. Im vergangenen Jahr flossen dem Unternehmen netto gut 30 Milliarden Euro frische Mittel von Investoren zu. Vorstandschef Asoka Wöhrmann sprach bei der Bilanzvorlage am Donnerstag in Frankfurt von einem Rekordwert. Zugleich konnte die DWS-Führung die Kostenbasis des Unternehmens schneller senken als geplant und den Gewinn entsprechend steigern. Bis 2024 will Wöhrmann das Verhältnis von Aufwand und Erträgen jetzt noch weiter verbessern.

Mit den Mittelzuflüssen und anderen entscheidenden Kennzahlen von 2020 übertraf die DWS die Erwartungen von Analysten. An der Börse kamen die Nachrichten entsprechend gut an. Der Kurs der DWS-Aktie stieg am Morgen um fast fünf Prozent und lag am frühen Nachmittag noch mit 2,55 Prozent im Plus bei 35,135 Euro. Damit war das Papier drittstärkster Wert im Nebenwerte-Index SDax .