Plan Optik AG: KfW-Darlehen vergrößert Spielraum für Investitionen in technologische Weiterentwicklung

04.02.2021, 15:00

DGAP-News: Plan Optik AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Plan Optik AG: KfW-Darlehen vergrößert Spielraum für Investitionen in technologische Weiterentwicklung

04.02.2021 / 15:00

Corporate News

Plan Optik AG: KfW-Darlehen vergrößert Spielraum für Investitionen in technologische Weiterentwicklung

- Mittel in Höhe von EUR 2,5 Mio. zu günstigen Konditionen zugesagt - Entwicklungsprojekte sollen vorangetrieben werden

- Kurzarbeit neu geordnet

Elsoff, 04.02.2021 - Die Plan Optik AG (ISIN DE000A0HGQS8) hat eine Finanzierungsbestätigung ihrer Hausbank für einen KfW-Kredit in Höhe von EUR 2,5 Mio. mit langjähriger Laufzeit und einer Verzinsung von 1,0 Prozent p.a. erhalten. Die Finanzierung verleiht der Gesellschaft die finanziellen Spielräume, ihr ambitioniertes Investitionsprogramm umzusetzen und gezielt in die technologische Weiterentwicklung einzelner Bereiche für Projekte und Kooperationen mit Kunden zu investieren.

Lasertechnologie und neue Standardprodukte

Die Plan Optik AG setzt als Innovationsführer verstärkt auf neue Technologien und wird entsprechende Entwicklungsprojekte zum Nutzen ihrer Kunden zügig vorantreiben. Hierzu zählt insbesondere die Lasertechnik, die sich rasant weiterentwickelt und dazu beiträgt, Prozesszeiten zu reduzieren und Genauigkeiten zu verbessern. Zur Umsetzung der neuen Entwicklungsprojekte auf Basis moderner Lasertechnologie plant die Plan Optik AG unter anderem, die bestehenden Kapazitäten zu erweitern und einen größeren Reinraum zu schaffen.

Darüber hinaus plant der Vorstand, das unter der Eigenmarke "Wafer Universe" vertriebene Onlineangebot im Bereich Standardwafer entsprechend der ansteigenden Nachfrage deutlich auszuweiten. Allein im Laufe des Jahres 2021 soll das Produktportfolio um mehrere neue Artikel erweitert werden. Neben bestimmten Carriern und Interposern gehören dazu auch elektrische Leiterplatten auf Kupferbasis. Schon in der Vergangenheit wurden regelmäßig neue Produkte gelauncht, deren Absatz sich nach einer anfänglichen Corona-Delle in den vergangenen Monaten gut entwickelt hat.

