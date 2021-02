---------------------------------------------------------------------------

Außerordentliche Generalversammlung bestätigt Änderung der Statuen der Gesellschaft



Zug, 4. Februar 2021 - Die Aktionäre der LION E-Mobility AG haben heute auf der heute in Zug (Schweiz) stattfindenden Außerordentlichen Generalversammlung die Änderung der Statuten der Gesellschaft bestätigt. Die Versammlung musste aufgrund der Covid-19-Beschränkungen unter Einschaltung eines Stimmrechtsbevollmächtigten stattfinden.



Die Umsetzung der Änderung der Statuten auf Anforderung der SIX SIS AG war nötig geworden, da das Unternehmen im Zuge der nach Schweizer Recht obligatorischen Umwandlung von Inhaber- in Namensaktien den Anschluss an das SIX-SIS-Namenaktiensystem beabsichtigt. Die Aktionäre der LION E-Mobility AG billigten diese Statuenänderung mit weit überwiegender Mehrheit. Die Genehmigung der Aktionäre zur Umwandlung von Inhaberaktien in Namensaktien war bereits im Zuge der allgemeinen Generalversammlung der LION E-Mobility AG am 30. Juni 2020 erfolgt.



Alessio Basteri, Vorsitzender des Verwaltungsrats, bedankte sich bei den Aktionären für ihre kontinuierliche Unterstützung. Basteri weiter: "Diese Entscheidung, verbunden mit der kontinuierlichen Umsetzung von Best Practices in Corporate Governance, wird von der Motivation und dem Engagement des Verwaltungsrats getrieben, das Unternehmen vollumfänglich mit den höchsten Transparenzstandards in Einklang zu bringen. So wollen wir unter anderem den Anforderungen künftiger internationaler und institutioneller Investoren gerecht werden, die Interesse daran gezeigt haben, sich dem Unternehmen anzuschließen."



Über LION E-Mobility AG

Die LION E-Mobility AG ist eine im Jahr 2011 gegründete, börsennotierte Schweizer Holding mit aussichtsreichen strategischen Investments im E-Mobility Sektor, insbesondere im Bereich elektrische Energiespeicher und Lithium-Ionen-Batteriesystemtechnik.

Das Unternehmen besitzt 100% der deutschen LION Smart GmbH, einem Entwickler von Batteriepacks und Batterie-Management-Systemen. Die LION Smart GmbH hält zudem einen 30% Anteil an der TÜV SÜD Battery Testing GmbH, einem erfolgreichen Joint Venture mit der TÜV SÜD AG.



Verantwortlich für den Inhalt der Pressemeldung: Verwaltungsrat der LION E-Mobility AG.



Kontakt

Alessio Basteri | Chairman of the Board



LION E-Mobility Investor Relations

Sebastian Duering

Phone: +49 221 94991871 | Mobile: +49 151 58204309

E-Mail: ir@lionemobility.com | www.lionemobility.com



°