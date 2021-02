Der Branchenführer Rad Power Bikes läutet eine neue Ära der Mobilität ein und kündigt eine Investition von 150 Millionen Dollar an

E-Bike-Pionier geht Partnerschaft mit renommierten Investoren ein, um Innovation und Skalierung voranzutreiben und die enorme Nachfrage zu befriedigen

SEATTLE, 4. Februar 2021 /PRNewswire/ -- Rad PowerBikes, Nordamerikas größte E-Bike-Marke, gab heute eine Minderheitsbeteiligung in Höhe von 150 Millionen US-Dollar von Counterpoint Global (Morgan Stanley), Fidelity Management & Research Company, The Rise Fund, der globalen Impact-Investing-Plattform, die von TPG verwaltet wird, sowie von T. Rowe Price Associates, Inc. beratenen Fonds und Konten bekannt. Die bestehenden Investoren Durable Capital Partners LP und Vulcan Capital beteiligten sich ebenfalls an der Runde. Die Investition spiegelt ein historisches Engagement für die Vision von Rad Power Bikes von einer Welt, in der der Transport energieeffizient, angenehm und für alle zugänglich ist. Rad Power Bikes wird diese neue Finanzierung nutzen, um seine Marktführerschaft auszubauen, Innovationen voranzutreiben und das Einzelhandels- und Serviceangebot zu erweitern.