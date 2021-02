Das Customer-Engagement-Unternehmen Airship hat heute seine bidirektionale Echtzeit-Integration mit der Adobe Experience Plattform vorgestellt. Die maßgeschneiderte Einbindung ermöglicht die Echtzeit-Anreicherung von Kundenprofilen in der Adobe Experience Plattform mit Daten zum mobilen Nutzerverhalten von Airship, einschließlich des Einlesens von Adobe-Profilattributen sowie sofortigen Segment-Updates für personalisiertere Erlebnisse in den mobilen und kanalübergreifenden Airship-Journeys – für höhere Konversionsraten und wertvollere Kundenbeziehungen.

Die bidirektionale Realtime-Integration von Airship mit der Adobe Experience Plattform bringt die komplette Datenmanagement-Power von Adobe in die Customer Engagement Plattform von Airship. Marketing- und Customer-Experience-Verantwortliche können so auf einfache Weise die Personalisierung vorantreiben und Kunden in Echtzeit in oder aus zentralen Airship-Journeys verschieben, indem sie Realtime-Kundenprofile und Zielgruppensegmente aus der Adobe Experience Plattform für relevantere und reaktionsschnellere Botschaften nutzen. Die Integration reichert außerdem Adobe-Kundenbestandsdaten mit umfangreichen mobilen Verhaltensdaten an, einschließlich benutzerdefinierter Ereignisse. Dazu zählen Warenkorbabrüche, Deinstallationen oder Churn-Risiken, so dass das Marketing flexibel darauf reagieren und die Journeys optimieren kann. Durch das Zusammenführen von Airship- und Adobe-Daten in sofort abrufbaren Reports und Dashboards in Adobe Analytics, können Marketer schnell neue Wachstumschancen entdecken und umfassende Kundeneinblicke gewinnen.

„Der offene, erweiterbare und bidirektionale Ansatz, den Airship seit langem bei der Integration von Martech-Lösungen verfolgt, macht heute – mit Erscheinen der Airship-Integration für die Adobe Experience Plattform – einen großen Schritt nach vorne“, sagt Mike Herrick, SVP of Technology bei Airship. „Das Marketing muss in diesen Zeiten die Möglichkeit haben, Kundendaten sowohl zu zentralisieren als auch anzureichern, und sich dabei innovativer Technologien bedienen, die es erlauben in Echtzeit zu reagieren. Wir glauben, dass Marken, die Adobe und wir betreuen, diese Integration als einen Game-Changer für die unternehmensweite Datenintegration empfinden werden, um relevantere und ansprechendere Erlebnisse zu schaffen, die mehr Business generieren.“

„Wir freuen uns, diese neue – auf mobile Daten fokussierte – Integration zwischen Airship und der Adobe Experience Plattform anbieten zu können“, sagt Cody Crnkovich, Head of Partner Programs bei Adobe. „Mit der wachsenden Bedeutung der mobilen Kommunikation können unsere gemeinsamen Kunden ihre Kundendaten aus dem gesamten Unternehmen zusammenführen, um überall und in Echtzeit reichhaltigere und relevantere Erlebnisse zu schaffen.“

Am 23. Februar um 17:00 Uhr werden der Gastredner Rusty Warner (Vice President und Principal Analyst bei Forrester Research) mit Travis Johnson (Product Manager & Partner Integrations, Airship) eine aufschlussreiche Diskussion über den Shift zum Augenblick-basierten Marketing und die sechs relevanten Funktionen der nächsten Generation des professionellen Martech führen. Registrieren Sie sich für die Teilnahme und erfahren Sie alles über die neueste Adobe-Integration von Airship und lernen Sie bemerkenswerte Fallbeispiele führender Marken kennen.

Über Airship

Tausende der weltweit führenden Marken vertrauen Airship, wenn es darum geht, mit den Verbrauchern engere Verbindungen durch stark kontextbezogene und relevante Interaktionen einzugehen. Nur Airships Customer-Engagement-Plattform verfolgt einen datengesteuerten Mobile-first-Ansatz, der es Marken erlaubt, sich ganz auf die Menschen und ihre Bedürfnisse zu konzentrieren und nicht, welche Marketingkanäle sie nutzen sollten. Airship macht es viel einfacher und effektiver, den Customer-Lifetime-Wert in der Omnichannel-Ära zu steigern.

Mit Billionen von Interaktionen, intelligent orchestriert über mobile Apps, mobile Wallets, SMS, Websites und E-Mails, optimiert Airship in vollem Maße die gesamte Customer Journey über alle digitalen Touchpoints hinweg.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.airship.com, lesen Sie unseren Blog oder folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn und Facebook.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210204005397/de/