Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS erwirbt „Nordic-Bond“ der LR Global Holding GmbH (A3H3FM)

Neu im Portfolio – der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) hat die neue im „Nordic-Bond-Format“ begebene vierjährige Anleihe 2021/25 der LR Global Holding GmbH (WKN A3H3FM) gekauft und in das Fonds-Portfolio aufgenommen.

Seit mehr als 35 Jahren ist die LR Global Health & Beauty GmbH mit Sitz in Ahlen eines der führenden Direktvertrieb-Unternehmen in Europa. Spezialisiert ist LR auf hochwertige Gesundheits- und Schönheitsprodukte „Made in Germany“ vor allem auf Basis von Aloe Vera.