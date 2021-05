Abendbericht europäische Märkte

Der Euro notiert aktuell in Relation zum USD bei 1,0404 (-0,0125). Der DJ Euro Stoxx50 schließt 0,83% oder 32,15 Punkte höher bei 3.890,30 Zählern.

Euro Stoxx50 - TOP 3: Kon. Philips Electronic 104,50 (+5,56%), ENI S.P.A. 5,95 (+5,31%), Eklectrabel S.A. 329,50 (+4,11%)

Euro Stoxx50 - FLOP 3: Allied Irish Banks 12,20 (-1,61%), Banco Bilbao Vizcaya SA 12,50 (-1,57%), Endesa S.A. 19,00 (-1,30%)

AKTUELLE INFORMATIONEN EUROPÄISCHER UNTERNEHMEN:

Amsterdam - ING will laut der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" auch die Kontrolle über die Credit Commerciale de France. Aktuell hölt der niederländische Finanzkonzern 18,6% am Kapital und 15% an den Stimmrechten des französischen Bankinstituts.

Aktueller Kurs/ING: 52,80 Euro (unverändert)

Aktueller Kurs/CCF: 123,00 Euro (+0,41%)

London - Schroders Plc hat heute mitgeteilt, dass der vorsteuerliche Gewinn von 147 Mio Pfund oder 37,4 Pence je Aktie von 141,4 Mio. Pfund oder 33,8 Pence je Aktie gestiegen ist. Das Nettoeinkommen der größten unabhängigen Investmentbank erhöhte sich um 10 Prozent auf 110,7 Pfund

TERMINE FÜR MONTAG (13.09.):

London - Großbritannien, Erzeugerpreise für August

Brüssel - Eurostat veröffentlicht die BIP-Daten für das zweite Quartal (vorläufig) für die Mitglieder der EU