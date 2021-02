American Manganese Inc. erzielt mit Material aus dem Lagerbestand der US-Agentur für Verteidigungslogistik im Projekt Wenden einen Manganextraktionsgrad von 99 %

4. Februar2021 - Surrey, BC - American Manganese Inc. („AMY“ oder das „Unternehmen“) freut sich, in Zusammenhang mit seinem von der US-Agentur für Verteidigungslogistik (DLA) finanzierten Projekt bekannt zu geben, dass bei der Aufbereitung von Ausschussmaterial aus dem Lagerbestand bei Wenden unter Einsatz moderner Methoden im Labormaßstab positive Manganextraktionsresultate erzielt werden konnten. Im Anschluss an eine Reihe von Tests im Labormaßstab zur Bestimmung der optimalen Prozessbedingungen wurde im Rahmen von Laugungstests unter Einsatz von AMYs patentiertem Manganverfahren eine Manganextraktionsrate von bis zu 99 % erzielt.