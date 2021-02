Seite 2 ► Seite 1 von 5

Berlin (ots) - Größter Think Tank der weltweiten Reiseindustrie findet im Rahmender ITB Berlin NOW online statt - Vielfältige Sessions zur Zukunft der Branche,Reisevertrieb, Destinationsmarketing und Nachhaltigkeit - Hochkarätigeinternationale Speaker teilen ihre Visionen - Programm des Kongresses ab sofortunter itb.com/now/program (https://www.itb.com/ITBBerlinNOW/Program/) verfügbar- Die Kongress-Teilnahme ist für Aussteller, Fachbesucher und Medienvertreter imTicket inkludiert - Weitere Informationen und Tickets hier(https://www.itb.com/ITBBerlinNOW/Tickets/)Die Corona-Pandemie hat die globale Tourismuswirtschaft in eine tiefeExistenzkrise gestürzt. Die gesamte Branche wird einem fundamentalen Wandelunterzogen. Orientierung in diesen schwierigen Zeiten gibt die ITB Berlin NOWConvention. Alle Sessions finden vom 9. bis 12. März 2021 in zwei parallelenVideostreams mit durchgehendem Programm auf der digitalen Plattform ITB BerlinNOW statt. Wie üblich widmet sich die TB Berlin NOW Convention hochbrisantenThemen: Unter dem Motto "Rethink, Regenerate, Restart - Tourism for a BetterNormal" stellt der größte Think Tank der internationalen Reiseindustrie auch indiesem Jahr innovative Strategien und spannende Geschäftsmodelle vor.Inspirierende Vordenker und entschlossene Führungspersönlichkeiten, daruntermehr als 25 CEOs aus allen Teilen der Welt, kommen an vier Tagen zu Wort undteilen ihre Visionen für die internationale Tourismusbranche. Bereits jetztkönnen sich Aussteller und Fachbesucher für ITB Berlin NOW hier(https://www.itb.com/ITBBerlinNOW/Tickets/) registrieren.Der erste Tag am 9. März 2021 steht mit dem ITB Berlin Future Track ganz imZeichen der Zukunft. In einzelnen Interviews teilen namhafte CEOs aus Luftfahrt,Hotellerie und Kreuzfahrt ihre Einschätzungen zu künftigen Entwicklungen amReisemarkt. Mit Friedrich Joussen, CEO TUI Group, Sören Hartmann, CEO DERTouristik Group, und Eddie Wilson, CEO Ryanair, sprechen zu Beginn dreiBranchenkenner über die Zukunft des europäischen Tourismus und Luftverkehrs.Eine Einordnung zur Zukunft der globalen Luftfahrt liefern im Anschluss EdBastian, CEO Delta Air Lines, Tim Clark, President Emirates, und Ben Smith, CEOAir France KLM, in ihren ITB CEO Interviews. Die Zukunft der Hotelleriebeleuchten Mark S. Hoplamazian, CEO Hyatt, Patrick Mendes, CCO Accor, und MarcusBernhardt, CEO Deutsche Hospitality. Welche Pläne die globaleKreuzfahrtindustrie künftig verfolgt, erläutern Pierfrancesco Vago, Chairman MSC