Frankfurt (ots) - Der Wert der Pensionsverpflichtungen der DAX 30-Unternehmen

ist im Jahr 2020 von etwa 389,9 Mrd. Euro auf etwa 410 Mrd. Euro gestiegen. Im

gleichen Zeitraum sank das Pensionsvermögen im IFRS-Abschluss von 258,6 Mrd.

Euro auf etwa 252 Mrd. Euro. Der Deckungsgrad der Pensionsverpflichtungen liegt

bei etwa 61 Prozent und ist gegenüber dem Vorjahr (66 Prozent) gesunken. Dies

sind die Ergebnisse einer Schätzung des Beratungsunternehmens Mercer auf Basis

der Geschäftsberichte der DAX 30-Unternehmen sowie aktueller

Kapitalmarktinformationen.



Änderungen bei der Zusammensetzung des DAX 30 verringern das Volumen der

Pensionsverpflichtungen





Im Jahr 2020 haben Lufthansa und Wirecard den DAX 30 verlassen, Deutsche Wohnenund Delivery Hero wurden neu aufgenommen. Aufgrund dieser strukturellenVeränderungen im DAX 30 sank der Verpflichtungswert von 414,6 Mrd. Euro um 24,7Mrd. Euro auf 389,9 Mrd. Euro.Zum Jahresende lag der Wert mit etwa 410 Mrd. Euro um gut 20 Mrd. Euro bzw. etwa5 Prozent höher als der so angepasste Vorjahreswert. Dies ist vor allem eineFolge des erneut gesunkenen Rechnungszinssatzes. Nachdem der Zins bedingt durchdie Corona-Pandemie zunächst gesunken und im März schlagartig angestiegen ist,ist er dann bis zum Jahresende kontinuierlich abgesunken. "Durch dieCorona-Pandemie war es lange offen, wie sich das Zinsniveau zum Jahresendeentwickeln wird. Im letzten Quartal ging der Zins noch einmal um 0,15Prozentpunkte nach unten", erläutert Thomas Hagemann, Chefaktuar von MercerDeutschland.Der Rechnungszins nach der Mercer Yield Curve, einem Verfahren zur Herleitungdes Rechnungszinssatzes nach IAS 19, ist im Jahr 2020 für eine Duration von 15Jahren von etwa 1,3 auf etwa 1,0 Prozent und für eine Duration von 20 Jahren voncirca 1,5 auf ca. 1,17 Prozent gesunken. "Die tatsächliche Zinsveränderung inden einzelnen Unternehmen hängt von der Bestandszusammensetzung und demgewählten Zinsermittlungsverfahren ab. Wir gehen davon aus, dass die DAX30-Unternehmen den Rechnungszins im Durchschnitt um 0,4 Prozentpunkte gesenkthaben", so Hagemann weiter.Ohne eine Änderung beim Rechnungszins und ohne die Veränderung bei derZusammensetzung des DAX 30 wären die Verpflichtungswerte nahezu unverändertgeblieben, weil Dienstzeit- und Zinsaufwand 2020 in etwa genauso hoch waren wiedie getätigten Zahlungen.Zu beachten ist, dass es sich bei dem Anstieg der Pensionsverpflichtungenzunächst nur um eine rein bilanzielle Bewertung handelt. Die Verpflichtungen