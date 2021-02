Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Tickets nur für Geimpfte? Eine absurde Idee! Was würden Sie sagen, wenn Sie künftig nur mit einem Impfpass um den Hals ein Konzert oder Fußballspiel besuchen dürften? Ach was, so etwas gibt’s doch nur in dystopischen Romanen. Weit gefehlt. Der Eintrittskartenmonopolist CTS Eventim hat dafür …