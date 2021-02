Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Novavax Schweiz kauft COVID-19 Impfstoff Seit Novavax klinische Daten zum eigenen COVID-19 Impfstoffprojekt NVX-CoV2373 vorgelegt hat, ist der Aktienkurs des Biotech-Unternehmens regelrecht explodiert. Lag der Aktienkurs am 28. Januar noch bei 129,57 Dollar, so wurden gestern an der NASDAQ …