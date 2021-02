Seite 2 ► Seite 1 von 2

Top-Gründe für Social Media-Einkäufe: Vergünstigte Preise, vertrauenswürdigeMarken und individuelle AngeboteAuf die Frage, was die Internetnutzer motiviert oder motivieren würde, überSocial Media-Kanäle einzukaufen, nannte ein Viertel der Befragten einenvergünstigten Preis. Die kostengetriebene Motivation nimmt jedoch mitzunehmendem Alter ab. Je älter die Online-User, desto weniger entscheidend derRabatt. Während rund ein Drittel der 18- bis 24-Jährigen (39 %), der 25- bis34-Jährigen (34 %) sowie der 35- bis 44-Jährigen (31 %) den vergünstigten Preisals Top-Motivation für einen Einkauf über Social Media-Kanäle nennen, sind esbei den 45- bis 54-Jährigen nur noch 23 Prozent und bei den Älteren nur nochknapp ein Fünftel (19 %).Als zweiter Faktor überzeugen Marken die User: Knapp ein Fünftel der Befragten(18 %) gibt an, dass vertrauenswürdige Marken sie motivieren über eine SocialMedia-Plattform einzukaufen. Auf Platz drei rangiert die Aussage, dass Angeboteauf Facebook, Instagram und Co. interessant sind, da sie genau auf die eigenenInteressen zugeschnitten sind (17 %). Platz vier und fünf belegen dieBegründungen, dass die Bestellung unkompliziert ist (16 %) und dass sehr guteBewertungen von anderen Usern (14 %) dazu inspiriert haben.Studierende und große Haushalte sind SchnäppchenjägerEindeutig geht aus der Studie von Greven Medien hervor: Studierende sindSchnäppchenjäger. 41 % der Hochschüler reizt ein Rabatt, so dass sie über Social