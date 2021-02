Media and Games Invest erweitert Management-Strukturen Nachrichtenquelle: 4investors | 04.02.2021, 13:02 | 9 | 0 | 0 04.02.2021, 13:02 |



Media and Games Invest kündigt eine Erweiterung des Managements an. Hintergrund ist das Wachstum des Unternehmens - so CEO Remco Westermann: „Wir haben in den letzten 6 Jahren ein jährliches Umsatzwachstum von 40+ % gesehen und haben im Jahr 2020 erstmals die 100 Mio. Euro Umsatzgrenze überschritten. Mit der jüngsten transformativen Akquisition von KingsIsle, dem starken Wachstum im Bereich der Online-Spiele sowie einer stark ...

