Heidelberg Pharma kann in den USA mit einer klinischen Phase I/IIa-Studie mit dem BCMA-Antikörper-Amanitin-Konjugat HDP-101 starten. Das Biotech-Unternehmen hat hierzu nun die Freigabe der FDA erhalten. „In der Studie wird HDP-101 in der Indikation Multiples Myelom getestet, einer Blutkrebserkrankung mit hohem medizinischem Bedarf”, so das Unternehmen.Im Rahmen der frühen klinischen Entwicklungsphase wird Heidelberg Pharma ...