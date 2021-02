EcoGraf Limited: Europäischer Handel und vorgeschlagenes US-Listing der EcoGraf-Aktien

EcoGraf Limited ("EcoGraf" oder das "Unternehmen") (ASX: EGR, WKN: A2PW0M) freut sich ein Update bezüglich des internationalen Handels und einer Zweitnotiz an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Tickersymbol "FMK" zu geben.

Die Börsennotierung bietet dem Unternehmen einen wertvollen Zugang zu europäischen Investoren. EcoGraf hat im vergangenen Monat einen Anstieg der Investitionen über die Frankfurter Wertpapierbörse beobachtet, wobei das Verwahrdepot von JP Morgan Nominees für die europäische Handelsplattform von 12,5 % auf über 19,6 % des ausgegebenen Kapitals des Unternehmens angestiegen ist.[1]

Diese verstärkte Handelsaktivität wird als Reaktion auf die jüngsten Ankündigungen der EU-Kommission bewertet, welche in der Lieferkette für Elektrofahrzeuge neue Rechtsvorschriften mit mehr Recycling, Transparenz und Rückverfolgbarkeit von Rohstoffen vorsehen. Ein solches Bestreben steht in vollständigem Einklang mit den vertikal integrierten Geschäftsbereichen des Unternehmens für umweltfreundliche Batterieanodenmaterialien und Recycling für die Lithium-Ionen-Batteriemärkte.

Ein Ergebnis ist, dass EcoGraf seine Anlegerservices auf Shareholder und Investoren in Europa ausdehnt und noch ein weiteres internationales Engagement für Investoren anstrebt, indem es einen möglichen Handel am "Over the Counter"-Markt (OTC) in den Vereinigten Staaten prüft.

Dieser Schritt ist eine Reaktion auf das steigende Interesse von Investoren in den USA an der Elektrofahrzeugbranche und ihrer Lieferkette, das kürzlich durch die Ankündigung von Präsident Biden, die Fahrzeugflotte der US-Regierung durch Elektrofahrzeuge zu ersetzen und die weltweite Umstellung auf Elektrofahrzeuge zu unterstützen, angeregt wurde.

Die OTC Markets Group ist eines der größten und bekanntesten Handelsnetzwerke in den USA. Sie besteht aus drei Wertpapierbörsen: OTC Pink, OTCQB und OTCQX. (Weitere Informationen unter: https://www.otcmarkets.com/.) Das Unternehmen prüft derzeit eine doppelte Notierung an der OTCQX, der höchsten Qualitätsstufe, mit elektronischem Handel über die Registrierung bei der Depositary Trust Company (DTC).