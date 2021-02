SCHWERIN (dpa-AFX) - Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat gewarnt, vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie nicht zur Krebs-Vorsorgeuntersuchung zu gehen. "Es ist total wichtig, zur Vorsorge zu gehen. Und ich weiß, dass man sich gerade in der jetzigen Zeit dreimal fragt, muss ich jetzt zum Arzt, muss ich jetzt eine Untersuchung machen", sagte Schwesig anlässlich des Weltkrebstages in einem am Donnerstag veröffentlichten ZDF-Interview. Es gelte auch in der Corona-Zeit Vor- und Nachsorgetermine wahrzunehmen.

Während ihrer eigenen Krebstherapie habe sie privat bereits Masken genutzt, etwa wenn ihre Kinder erkältet waren, was in einer Kita oder Schule ganz schnell vorkommen könne. Die Corona-Pandemie habe gerade für Risikopatienten eine ganz besondere Dimension.