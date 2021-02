Trend zu leicht steigenden Bauzinsen in der zweiten Jahreshälfte (FOTO)

München (ots) -



- Interhyp Bauzins-Trendbarometer: Corona-Pandemie bleibt marktbestimmend

- Inflationserwartungen fließen in Expertenbewertung ein



Die Auswirkungen der Corona-Pandemie halten die Zinsen für Immobiliendarlehen

auch im Februar auf sehr günstigem Niveau. Die Konditionen für zehnjährige

Darlehen liegen im Schnitt bei rund 0,8 Prozent, bei Bestanbietern sogar unter

0,5 Prozent. Darauf verweist die Interhyp AG, Deutschlands größter Vermittler

privater Baufinanzierungen. "Die Corona-Pandemie hat die Märkte fest im Griff.

Die Zentralbanken setzen ihre lockere Geldpolitik fort und die wirtschaftliche

Unsicherheit bewirkt weiterhin eine starke Nachfrage nach sicheren Anleihen und

Pfandbriefen. In diesem Umfeld werden Bauzinsen in den nächsten Monaten günstig

bleiben", erklärt Mirjam Mohr, Vorständin Privatkundengeschäft bei der Interhyp

AG. Im aktuellen Bauzins-Trendbarometer von Interhyp, einer monatlichen Umfrage

unter den Experten von deutschen Kreditinstituten, gehen auf Halbjahres- und

Jahressicht aber fünf von zehn Instituten von leicht steigenden Bauzinsen aus.

Mögliche Konjunkturerholungen durch Impferfolge und Inflationserwartungen

fließen in die Bewertung ein.





Die amerikanische Notenbank Fed und die Europäische Zentralbank EZB haben beiihren ersten geldpolitischen Sitzungen Ende Januar ihren Kurs beibehalten unddie Leitzinsen unverändert niedrig gehalten. Dass die geldpolitischen Schleusenweit geöffnet bleiben, ist laut Interhyp mit Blick auf die Corona-Krise wenigverwunderlich. Viele Regierungen haben die Lockdowns weltweit verschärft oderverlängert. "Auch wenn die Impfungen in vielen Ländern angelaufen sind, zeigenVirusmutationen und Infektionszahlen, wie unberechenbar die Pandemie bleibt",sagt Mirjam Mohr.Trotz der konjunkturellen Rückschläge durch die Lockdowns könnten dieInflationszahlen laut Interhyp künftig wieder mehr in den Fokus rücken. InDeutschland und Europa hatte sich die Teuerung zuletzt beschleunigt. InVerbindung mit Impferfolgen und einem konjunkturellen Aufschwung könnten dieZinsen im Jahresverlauf etwas zulegen. Aktuell aber ist das Aufwärtspotentialbegrenzt. Die Nachfrage nach deutschen Staatsanleihen , an deren Entwicklung sichdie Bauzinsen orientieren, ist in den ersten Wochen des Jahres hoch gebliebenund hat für anhaltend niedrige Renditen von rund minus 0,5 Prozent gesorgt.Interhyp rät angesichts der Finanzierungsbedingungen, die Rechnung "Kaufen stattMieten" aufzumachen. Kostenlose Online-Rechner wie der Kauf-Mietrechner unterhttps://www.interhyp.de/kauf-mietrechner/ können helfen herauszufinden, ob sichein Immobilieninvestment individuell auf Dauer lohnt.