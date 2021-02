(Korrigiert wird in der Meldung vom 03.02., 10.30 Uhr im 4. Absatz, 1. Satz die Dividendenhöhe. Diese beträgt 2,75 Cent rpt Cent je Aktie.)

MADRID (dpa-AFX) - Drohende Kreditausfälle und Abschreibungen haben der spanischen Großbank Santander 2020 einen hohen Milliardenverlust eingebrockt. Unter dem Strich stand ein Minus von fast 8,8 Milliarden Euro, wie das Geldhaus am Mittwoch in Madrid mitteilte. Ohne die bereits bekannten Abschreibungen etwa auf ihr Geschäft in Großbritannien, Polen und den Vereinigten Staaten hätte die Bank einen Gewinn von rund 5,1 Milliarden Euro eingefahren - 38 Prozent weniger als 2019, aber deutlich mehr als von Analysten erwartet.

An der Börse wurden die Nachrichten positiv aufgenommen. Kurz nach Handelsstart in Madrid sprang der Kurs der Santander-Aktie um gut fünf Prozent nach oben. Zuletzt notierte diese noch mit 2,64 Prozent im Plus bei 2,60 Euro. Seit Beginn der Corona-Krise vor rund einem Jahr hat das Papier eine Achterbahnfahrt hingelegt. Von knapp vier Euro Mitte Februar 2020 ging es im Corona-Crash an den Finanzmärkten binnen weniger Wochen steil nach unten. Ende September kostete das Papier sogar nur noch gut 1,50 Euro.