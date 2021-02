OTI Greentech AG beschließt Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Altaktionäre

- Angebotszeitraum vom 18.02.2021 bis 04.03.2021

- Bezugspreis EUR 1,00 je neuer Aktie

- Bezugsverhältnis 10:3

- Emissionserlös überwiegend für Übernahme des Joint Venture Partners KMI Cleaning Solutions Inc.

Berlin, 04. Februar 2021 - Der Vorstand der OTI Greentech AG (,OTI', WKN A2TSL2) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlage mit Bezugsrecht der Altaktionäre beschlossen. Mit einem Bezugspreis von EUR 1,00 je Aktie werden unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals bis zu 2.177.235 neue Aktien ausgegeben. Der Angebotszeitraum läuft - vorausgesetzt der Genehmigung des Wertpapier-Informationsblatt durch die BaFin - vom 18. Februar 2021 bis zum 04. März 2021 (24.00 Uhr). Das Bezugsverhältnis beträgt 10:3, dies bedeutet, dass für 10 alte Aktien 3 neue Aktien bezogen werden können. Ein Bezugsrechtshandel ist nicht vorgesehen. Nicht bezogene Aktien werden im Anschluss im Rahmen einer Privatplatzierung einer begrenzten Zahl qualifizierter Investoren zu einem Preis von mindestens EUR 1,00 je Aktie angeboten. Das Bruttoemissionsvolumen beläuft sich auf bis zu rd. EUR 2,18 Mio. Der überwiegende Teil hiervon soll für die Finanzierung der Übernahme des Joint Venture Partners KMI Cleaning Solutions Inc. genutzt werden (siehe auch Ad hoc vom 15.10.2020). Die weiteren Mittel sollen für weitere Zukäufe, Investitionen in die Produktentwicklung und den Ausbau des Vertriebs verwendet werden. Die neuen Aktien sind ab dem 1.1.2020 gewinnanteilberechtigt. Durch die Ausgabe der neuen Aktien steigt das Grundkapital der OTI Greentech AG von EUR 7.257.458,00 auf bis zu EUR 9.434.693,00, eingeteilt in ebenso viele Aktien. Nach Ablauf der Kapitalerhöhung sollen die neuen Aktien in den bestehenden Handel im Freiverkehr der Börse Düsseldorf eingeführt werden. Der Vorstand sowie wesentliche Aktionäre unterstützen die Kapitalerhöhung.