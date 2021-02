DGAP-News www.fondsboutiquen.de: Family Offices, Dachfonds, Cat Bonds, Asset Management & Künstliche Intelligence, Finanzplatz Frankfurt am Main (GET Capital AG, Ampega Investment GmbH, Lansdowne Partners Austria GmbH) Nachrichtenquelle: EQS Group AG | 04.02.2021, 17:55 | 46 | 0 | 0 04.02.2021, 17:55 | DGAP-News: Markus Hill / Schlagwort(e): Fonds/Research Update

www.fondsboutiquen.de: Family Offices, Dachfonds, Cat Bonds, Asset Management & Künstliche Intelligence, Finanzplatz Frankfurt am Main (GET Capital AG, Ampega Investment GmbH, Lansdowne Partners Austria GmbH)



04.02.2021 / 17:55

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Behavioural Finance & Cat Bonds (Kommentar -Martin Friedrich, Lansdowne Partners Austria GmbH) Einer der faszinierendsten und zugleich vielversprechendsten Teilbereiche der Finanzforschung ist die Verhaltens­orientierte Finanzmarkttheorie ("Behavioural Finance"). Durch sie verstehen wir heute besser, wie Kapitalmärkte funktionieren, wie Risiken bepreist werden und warum bestimmte Ineffizienzen fortbestehen (und es damit disziplinierten Investoren ermöglichen, Überrenditen zu erzielen).Die Forschung in diesem Gebiet zeigt etwa, dass Menschen dazu neigen, große Wahrscheinlichkeiten zu unter- und kleine Wahrscheinlichkeiten zu überschätzen. Diese Neigung ist fest in unserem Kleinhirn eingebettet und durch zahlreiche Studien belegt. Die Zuverlässigkeit, mit der die meisten von uns auf Anreize dieser Art reagieren, führte zur Entstehung von zwei großen Industriezweigen: Sowohl die Glückspielbranche als auch die Versicherungswirtschaft leben davon, dass ihre Kunden die Wahrscheinlichkeit, mit der bestimmte Ereignisse eintreffen, mathematisch ge­sprochen "inkorrekt" wahrnehmen. http://fondsboutiquen.de/fondsboutiquen-private-label-fonds-behavioura ...



2. Künstliche Intelligenz, Asset Management 4.0 & Hockey (Interview - Harald Schnorrenberg, GET Capital) "Ein klar formuliertes Problem ist schon halb gelöst" (Charles Kettering). Markus Hill sprach für FONDSBOUTIQUEN.de mit Harald Schnorrenberg, GET Capital, über die Zusammenhänge von Asset Management, Künstliche Intelligenz sowie über die Bedeutung von Risiko- und Returnschätzern beim Investmentprozess. Zusätzliche Themen des Gesprächs waren der Einsatz von Publikumsfonds bei institutionellen Investoren sowie Robo-Advisory und Hockey. Seite 2 ► Seite 1 von 3



Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer