Tilray exportiert erste Lieferung mit medizinischem Cannabis nach Spanien

Tilray Inc. (NASDAQ: TLRY), ein Pionierunternehmen im Bereich der Erforschung, des Anbaus und des Vertriebs von medizinischem Cannabis, meldete heute, dass es mit Worldpharma Biotech („Worldpharma“) über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Tilray Portugal Unipessoal Lda. („Tilray Portugal“) den Export von GMP-zertifiziertem medizinischem Cannabis von Portugal nach Spanien vereinbart hat. Bei der Lieferung handelt es sich um den ersten Import von medizinischem Cannabis durch Worldpharma nach Spanien. Spanien ist weltweit das 17. Land, das medizinisches Cannabis von Tilray erhält.

Die spanische Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) hat Worldpharma die Genehmigung erteilt, GMP-zertifiziertes medizinisches Cannabis aus dem Werk von Tilray in Portugal als Rohmaterial nach Spanien zu importieren. Mit dem in pharmazeutischer Qualität hergestellten Cannabis von Tilray wird Worldpharma medizinische Cannabisprodukte für klinische Studien in spanischen Krankenhäusern gegen Krankheiten wie Alzheimer, Parkinson und Hautentzündungen entwickeln.