München (ots) - Filip Thon übernimmt am 1. April 2021 den Vorsitz derGeschäftsführung der E.ON Energie Deutschland. Damit verantwortet er künftig dasVertriebsgeschäft mit rund 14 Millionen Kunden und rund 7.000 Mitarbeitern inDeutschland. Er folgt auf Victoria Ossadnik, die in den E.ON Vorstand berufenwurde. Filip Thon ist derzeit bei E.ON für das Customer Solutions Geschäft inZentraleuropa sowie als CEO innogy Polska S.A. tätig. Nach seinem Eintritt 2003in den RWE Konzern verantwortete er erfolgreich diverse Netz- als auchVertriebs-Aufgaben im Rahmen verschiedener, internationaler Führungsfunktionen,zunächst bei RWE, später bei innogy bzw. E.ON.Victoria Ossadnik hatte 2018 die Leitung des E.ON Vertriebsgeschäfts inDeutschland übernommen. In den vergangenen drei Jahren trieb sie nicht nur dieEntwicklung der E.ON Energie Deutschland zu einem modernen, digitalen undführenden Energieanbieter weiter voran. Sie schloss auch die Integration derinnogy Vertriebssparte erfolgreich ab und baute darüber hinaus dasKundenwachstum weiter aus.