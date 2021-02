Biofrontera startet Kapitalerhöhung - bis zu 29 Millionen Euro Erlös erwartet

Biofrontera startet mit der Durchführung der bereits im vergangenen Jahr beschlossenen Kapitalerhöhung. Vom 08. Februar 2021 einschließlich bis 22. Februar 2021 soll die Bezugsfrist laufen, kündigt das Unternehmen aus Leverkusen am Donnerstag an. Für fünf Aktien kann eine neue Aktie des Unternehmens bezogen werden. Noch offen ist, zu welchem Preis die Anteilscheine platziert werden sollen: Den Bezugspreis will Biofrontera ...