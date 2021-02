DGAP-Ad-hoc: SunMirror AG / Schlagwort(e): Absichtserklärung

SunMirror AG: SunMirror AG erhält Absichtserklärung von Barracuda Group Ltd. zur Zeichnung der Kapitalerhöhung im Volumen von CHF 70 Mio.



04.02.2021 / 20:21 CET/CEST

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 der EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR)



SunMirror AG erhält Absichtserklärung von Barracuda Group Ltd. zur Zeichnung der Kapitalerhöhung im Volumen von CHF 70 Mio. ZUG, Schweiz; 4. Februar 2021 - Die SunMirror AG ("SunMirror"; XETRA Wien: ROR1; ISIN CH0396131929), die sich als Bergbau- und Explorationsunternehmen auf Bodenschätze wie Gold, Lithium und andere Metalle und Mineralien spezialisiert hat, gibt bekannt, heute eine Absichtserklärung (Letter of Intent) zur Zeichnung von neuen Aktien im Rahmen der neulich vermeldeten Barkapitalerhöhung von der Barracuda Group Limited ("Barracuda") erhalten zu haben. Barracuda beabsichtigt, im Rahmen einer Privatplatzierung 1.000.000 neue Aktien zum Preis von je CHF 70 aus der am 07.01.2021 unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre beschlossenen Kapitalerhöhung zu zeichnen. Mit der Realisierung der Zeichnung wäre die beschlossene Kapitalerhöhung im Volumen von CHF 70 Mio. vollständig platziert. Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:



Erläuterungsteil



SunMirror plant mit den Erlösen aus der Kapitalerhöhung den Ausbau ihres Portfolios sowie der geschäftlichen Aktivitäten in Tier-one Jurisdiktionen. Dazu gehören auch Europa und Australien, wo SunMirror Schürf- und Bergbaurechte für aussichtsreiche Projekte hält. Die Opus Capital Switzerland AG fungiert bei der Kapitalerhöhung als Lead Advisor und wurde unter anderem mit der Strukturierung der Transaktion beauftragt. Zusätzlich fungierte die Gesellschaft als Arrangeur der Transaktion. Seite 2 ► Seite 1 von 3