Hohe Umsätze an der Börse haben das Ergebnis der Baader Bank im Jahr 2020 in die Höhe schießen lassen. Nach einer „schwarzen Null” im Jahr 2020 hat der Finanzdienstleister aus München das Jahr 2020 vorläufigen Zahlen zufolge mit einem Gewinn von 56 Millionen Euro abgeschlossen. „Die Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken in Höhe von 16,8 Millionen Euro ist hierin bereits berücksichtigt”, teilt die Baader Bank ...