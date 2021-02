Drei Oberlandesgerichte läuten Dieselgate 3.0 ein / VW haftet aufgrund manipulierter Software-Updates

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Nürnberg (ots) - Der VW-Abgasskandal ist um ein drittes und aktuell sehrwichtiges Kapitel reicher. In einer sensationellen Entscheidungsseriebestätigten das OLG Köln mit Urteil vom 18.12.2020, 20 U 288/19, das OLG Bremenmit Urteil vom 15.01.2021, 2 U 9/20, und das OLG Hamm mit Urteil vom 19.01.2021,19 U 1304/19 einen gänzlich "neuen" Haftungstatbestand. "Nachdem dieOberlandesgerichte feststellten, dass die Software-Updates erneut mit einerunzulässigen Manipulationssoftware versehen sind, hat VW die Kunden nochmalsgetäuscht. Daher sollten insbesondere Betroffene, die - leider zu Unrecht -darauf vertraut haben, dass mit dem Aufspielen des Updates alles in Ordnung ist,Schadensersatzansprüche gegen VW geltend machen", empfehlen Dr. Marcus Hoffmannund Mirko Göpfert, Partner der im Verbraucherschutzrecht tätigen Kanzlei Dr.Hoffmann & Partner Rechtsanwälte aus Nürnberg.Bekanntermaßen bestätigte der BGH mit Urteil vom 25.05.2020, VI ZR 252/19, dassKäufern von Dieselfahrzeugen mit den "berüchtigten", offensichtlichmanipulierten EA189-Motoren Schadensersatzansprüche gegen VW wegen einervorsätzlichen sittenwidrigen Schädigung zustehen. Nachdem die Haftung von VW imZuge des ersten Teils der juristischen Aufarbeitung des Dieselskandals damithöchstrichterlich geklärt worden ist, wurde es für die Volkswagen AG auch in derDieselgate 2.0-Affäre rund um den Nachfolge-Motor mit der Bezeichnung EA288 vorden Gerichten in letzter Zeit zunehmend ungemütlich.Das dritte und zugleich derzeit wichtigste Kapitel im VW Abgasskandal habenaktuell gleich drei Oberlandesgerichte aufgeschlagen. Es geht um das sogenannteSoftware-Update. VW entschied sich wohl aus Kostengründen gegen eineHardware-Lösung, sondern bot zur Beseitigung der unzulässigenAbschalteinrichtungen lediglich eine Software-"Lösung" an. Bei hunderttausendenAutos der Marken VW, Audi, Seat und Skoda mit Dieselmotoren des Typs EA189wurden die Updates aufgespielt, um eine Zwangsstillegung der Fahrzeuge zuvermeiden. Der Volkswagen-Konzern proklamiert bekanntlich bis heute, dasshierdurch gesetzeskonforme Zustände hergestellt worden seien.Genau dies ist jedoch offensichtlich nicht der Fall. Nach den aktuellenFeststellungen gleich dreier Oberlandesgerichte sind die Software-Updates erneutmit einer unzulässigen Manipulationssoftware versehen. Die drei Entscheidungender Oberlandesgerichte begründen nach Auffassung der Nürnberger Rechtsanwälteeinen völlig "neuen" Haftungstatbestand, welcher mit dem "alten"Ursprungsverhalten von VW bei der Manipulation der EA189-Dieselmoren bei derHerstellung nichts zu tun hat.So hatte die Kanzlei Dr. Hoffmann & Partner Rechtsanwälte bereits seit Längerem