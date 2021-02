JPMORGAN belässt ENEL auf 'Overweight'

Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Javier Garrido

Analysiertes Unternehmen: ENEL

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 9,40

Kursziel alt: 9,40

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Enel nach vorläufigen Zahlen für 2020 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 9,40 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des italienischen Energiekonzerns sei etwas hinter dem Unternehmensziel von 18,0 Milliarden Euro zurückgeblieben, schrieb Analyst Javier Garrido in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Nettoverschuldung indes etwas weniger stark als allgemein erwartet gestiegen. Alles in allem seien die Eckdaten nicht kursbewegend gewesen. Spannender könnten die vollständigen Zahlen am 18, März sein./ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2021 / 18:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2021 / 18:42 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.