Die Aktien von home24 steigen heute um 3,9 Prozent auf 25,76 Euro. Der anstehende Börsengang der Tochter Mobly in Brasilien hat vermutlich für einige Impulse gesorgt. Die Aktien von Mobly werden beim IPO zu je 21,00 BRL ausgegeben. Das Angebot war zu diesem Preis mehrfach überzeichnet. Die Erstnotiz ist am 5. Februar am Novo Mercado von B3, ehemals die Börse von Sao Paulo (Brasilien).Ausgegeben werden beim Börsengang rund ...