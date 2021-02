Wahrgenommen wird CureVac an der Börse derzeit quasi nur für das COVID-19 Impfstoffprojekt des Unternehmens - doch im Portfolio des Tübinger Biotech-Unternehmens gibt es eine ganze Reihe an Medikamentenprojekten. Eins davon steht heute im Blickpunkt: Der RNA-Immunmodulator CV8102, der aktuell in einer klinischen Phase 1-Studie zur Behandlung des fortgeschrittenen Melanoms erprobt wird. Im Fokus stand dabei bisher die Dosisfindung. ...