Arbeitgeberpräsident kritisiert mangelnde Digitalisierung der Gesundheitsämter - Arndt Kirchhoff fordert eine Exit-Strategie für die Wirtschaft aus dem Lockdown

Köln. (ots) - Der Präsident des Arbeitgeberverbandes NRW, Arndt Kirchhoff, hatdeutliche Kritik an der Verwaltung in der Corona-Pandemie geübt. "Dass dieGesundheitsämter auch rund ein Jahr nach Ausbruch der Pandemie immer noch nichtflächendeckend digitalisiert und vernetzt sind, ist bitterer Ausweis desaktuellen Standes der Digitalisierung im Öffentlichen Sektor", sagte Kirchhoffdem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Freitag-Ausgabe). Die Ergänzung der Corona-App imDezember um ein händisches Tagebuch ohne digitale Schnittstelle zu denGesundheitsämtern sei "nahezu grotesk". Der Datenschutz dürfe in dieser Lagenicht vor den Gesundheitsschutz gestellt werden. Neben einer App zurNachverfolgung der Infektionsketten forderte Kirchhoff, Inhaber einesAutomobilzulieferunternehmens, baldige Lockerungen des Lockdowns. "Wir allebrauchen dringend Perspektiven. Es ist gut, dass die Politik nun endlich eineExit-Strategie erarbeiten will", sagte Arndt Kirchhoff der Zeitung.