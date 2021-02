Prognosebericht für 2021 von Fleet Complete enthüllt wichtige Erkenntnisse zur sich wandelnden Telematikbranche

Der Bericht „Unpacking 2021 for Fleet Telematics in North America, Europe, and Australia" liefert datenbasierte Einblicke in die Nutzfahrzeugindustrie und zeigt Trends auf, die über eine Umfrage direkt bei den Branchenbeteiligten eingeholt wurden.

TORONTO, 4. Februar 2021 /PRNewswire/ -- Fleet Complete, ein weltweiter Anbieter von vernetzten Mobilitätslösungen für Fuhrparks, Vermögenswerte und mobile Mitarbeiter, hat seinen Jahresbericht „Unpacking 2021 for Fleet Telematics in North America, Europe, and Australia" zu den Trends und Erkenntnissen aus der Nutzfahrzeugbranche veröffentlicht.