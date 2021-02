Andersen Global erschließt den jemenitischen Markt mit der führenden Anwaltskanzlei Alaghbari & Partners

Andersen Global erweitert seine Präsenz im Nahen Osten durch eine Kooperationsvereinbarung mit Jemens führender Anwaltskanzlei Alaghbari & Partners, die ihren Sitz in Sana’a hat.

Alaghbari & Partners, das unter der Leitung des Managing Partner Dr. Ghazi Alaghbari steht und seit 1994 über umfangreiche Erfahrung im Justiz- und Rechtswesen verfügt, wird im Ranking von Chambers and Partners auf Band 1 eingestuft. Die Firma bietet ein Spektrum an juristischen Dienstleistungen in den Bereichen Handel-, Zivil- und Verwaltungspraxis mit dem Fokus auf Unternehmensrecht, Steuerrecht und Vertragsarbeit. Der in- und ausländische Kundenkreis der Kanzlei reicht von Einzelpersonen über kleine bis mittelständische Unternehmen bis hin zu multinationalen Unternehmen und staatlichen Institutionen.