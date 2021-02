B-Secur erhält die FDA-Zulassung für seine HeartKey EKG-Technologie

HeartKey von B-Secur ist eine Suite leistungsstarker EKG-Algorithmen, die Benutzeridentifikation, Gesundheit und Wohlbefinden auf einzigartige Weise kombinieren, um genaue Daten zu generieren, die durch den einzigartigen Herzschlag des Benutzers verschlüsselt sind. Diese können jetzt geräteübergreifend in Geräten zu Hause oder im Gesundheitswesen implementiert werden und können auf Geräten, in der Anwendungsschicht und sogar über die Cloud eingebettet ausgeführt werden.

B-Secur , ein führender Anbieter von EKG-Technologie, gab heute bekannt, dass es die Zulassung 510 (K) der US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) für seine HeartKey-Softwarebibliothek erhalten hat 1 .

Die von der FDA zugelassenen HeartKey-Algorithmen können schnell und einfach in Halbleiter für eine breite Palette von Geräten in den Bereichen Wellness, Gesundheitsüberwachung und Medizintechnik integriert werden, wodurch eine schnelle Integration von medizinischer EKG-Software in diese Geräte ermöglicht wird. Es bietet auch das Potenzial für alle führenden Hersteller von Technologiegeräten und Gesundheitsdienstleister, fortschrittliche medizinische Wellness- und Gesundheitsdaten von jedem Gerät und jeder Plattform zu generieren.

Diese signifikante Entwicklung von B-Secur kommt zu einem wichtigen Zeitpunkt für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die weltweit die häufigste Todesursache sind. Schätzungsweise 17,9 Millionen Menschen sterben jedes Jahr an dieser Krankheit, was 31 % aller weltweiten Todesfälle entspricht2.

Letztes Jahr führte die COVID-19-Pandemie zu zusätzlichen gesundheitlichen Komplikationen bei Patienten mit zugrunde liegenden Herzerkrankungen. Das Virus hat auch bei Menschen ohne zugrunde liegende Herzprobleme irreparable Herzschäden und Herzrhythmusstörungen verursacht. Daher ist die Herzgesundheit und Fernüberwachung für Patienten, Ärzte und Gesundheitsdienstleister auf der ganzen Welt von zentraler Bedeutung. HeartKey wurde für alltägliche Geräte entwickelt und optimiert und bietet ultimative Flexibilität bei der Integration, sodass „EKG überall“ möglich ist.

Dr. Andrew Mitchell, beratender Kardiologe am Jersey General Hospital und ehrenamtlicher beratender Kardiologe am John Radcliffe Hospital in Oxford, Großbritannien, begrüßte die Entwicklung und kommentierte: „Es ist großartig zu hören, dass B-Secur die FDA-Zulassung für seine HeartKey-Bibliothek erhalten hat. Herzrhythmusstörungen betreffen jeden vierten Erwachsenen, doch viele wissen nicht, dass sie ein Problem haben, das zu Schlaganfall oder Herzinsuffizienz führen kann. Mit der zunehmenden Verfügbarkeit von tragbaren Geräten und IoT-Geräten bieten von der FDA zugelassene Lösungen wie HeartKey Patienten und ihren Ärzten zusätzliche Tools, um diese Rhythmen frühzeitig zu erkennen.“