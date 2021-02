Novavax und die Regierung der Schweiz geben eine Grundsatzvereinbarung zur Bereitstellung des COVID-19-Impfstoffes bekannt

Novavax und die Schweiz werden eine endgültige Vereinbarung aushandeln, wobei die erste Lieferung von Impfstoffdosen nach der erfolgreichen klinischen Entwicklung und behördlichen Überprüfung vorgesehen ist.

NVX-CoV2373 befindet sich derzeit in Phase III der klinischen Entwicklung zur Vorbeugung von COVID-19. Es ist der erste Impfstoff, der eine klinische Wirksamkeit gegen den ursprünglichen COVID-19-Stamm und die beiden sich schnell entwickelnden Varianten aus Großbritannien und Südafrika aufweist . NVX-CoV2373 kann COVID-19 weder verursachen noch replizieren. Es wird in einer gebrauchsfertigen flüssigen Formulierung bereitgestellt. Da es bei 2 °C bis 8 °C (gekühlt) stabil ist, können vorhandene Versorgungsketten für Impfstoffe für seine Verteilung verwendet werden.

Über NVX-CoV2373

NVX-CoV2373 ist ein proteinbasierter Impfstoffkandidat, der aus der genetischen Sequenz von SARS-CoV-2, dem Virus, das die COVID-19-Erkrankung verursacht, entwickelt wurde. NVX-CoV2373 wurde unter Verwendung der rekombinanten Nanopartikel-Technologie von Novavax zur Erzeugung eines Antigens entwickelt. Dieses wird aus dem Spike-Protein des Coronavirus gewonnen und durch das patentierte Saponin-basierte Matrix-M von Novavax ergänzt, um die Immunreaktion zu verbessern und hohe Konzentrationen von neutralisierenden Antikörpern zu fördern. NVX-CoV2373 enthält gereinigte Proteinantigene und kann COVID-19 weder replizieren noch verursachen. In präklinischen Studien führte NVX-CoV2373 zur Bildung von Antikörpern, die die Bindung des Spike-Proteins an zelluläre Rezeptoren blockierten und vor Infektion und Erkrankung schützten. Es war allgemein gut verträglich und zeigte eine robuste Antikörperreaktion, die den humanen Rekonvaleszenzseren in klinischen Phase-I/II-Studien zahlenmäßig überlegen war. NVX-CoV2373 wird derzeit in zwei Phase-III-Schlüsselstudien untersucht: Einer Studie in Großbritannien, die in einer Post-hoc-Analyse eine Gesamtwirksamkeit von 89,3 Prozent und eine Wirksamkeit von 95,6 Prozent gegenüber dem ursprünglichen Stamm aufwies, sowie in der im Dezember begonnenen PREVENT-19-Studie in den USA und Mexiko. Es wird auch in zwei laufenden Phase-II-Studien getestet, die im August begonnen haben: Einer Phase-IIb-Studie in Südafrika, die eine Wirksamkeit von bis zu 60 Prozent gegenüber den neu aufkommenden Escape-Varianten aufwies, und einer Fortsetzung der Phase-I/II-Studie in den USA und Australien.