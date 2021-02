Moody’s ESG Solutions eröffnet Büro in Singapur

„Marktteilnehmer im Asien-Pazifik-Raum sind zunehmend bestrebt, ihre Finanztätigkeit mit Nachhaltigkeitszielen abzustimmen. Die Moody’s ESG Solutions Group engagiert sich deshalb dafür, ihren Kunden die notwendigen ESG-Tools und Fachkenntnisse bereitzustellen, mit denen sie ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft und die Umwelt besser abschätzen können“, so Andrea Blackman, Moody’s Global Head of ESG Solutions.

Die Moody’s ESG Solutions Group gab heute bekannt, dass sie über ihre Tochtergesellschaft V.E ein neues Büro in Singapur eröffnet hat. Mithilfe der umfassenden Lösungssuite für ESG und Klimarisiken und ihrer tiefgreifenden Expertise wird die neue Niederlassung regionale Innovationen hinsichtlich Nachhaltigkeitsanleihen und -Krediten unterstützen, die Integration von ESG-Risiken und -Chancen in Produkte und Lösungen für Anleger erleichtern, Schulungsinitiativen durchführen und gedankliche Führungsarbeit im Asien-Pazifik-Raum leisten.

Über seine Tochtergesellschaft V.E wird Moody’s ESG Solutions außerdem SPO- bzw. Zweitgutachter-Dienstleistungen zur Unterstützung des GSLS-Programms (Green and Sustainability Linked Loan Grant Scheme) anbieten, das unlängst von der Monetary Authority of Singapore (MAS) gestartet wurde. Das GSLS soll Unternehmen Zugang zu nachhaltigen Finanzmitteln verschaffen und Banken bei der Entwicklung von Rahmenrichtlinien für nachhaltigkeitsbezogene Kredite unterstützen.

„Die MAS begrüßt die Eröffnung der neuen Niederlassung der Moody’s ESG Solutions Group in Singapur“, erklärte Lim Cheng Khai, Executive Director of Financial Markets Development, MAS. „Die Recherchen, Risikoanalysen und Bewertungskompetenzen von V.E werden das Vertrauen in nachhaltige Finanzierungslösungen stärken und das Wachstum des „grünen“ Finanzsektors in Singapur unterstützen, um die Anforderungen Asiens zu erfüllen.“

Mit der Eröffnung der Niederlassung in Singapur bestärkt Moody’s sein langjähriges Engagement für die Förderung von Umwelt-, sozialen und Governance-Faktoren (ESG) in der Asien-Pazifik-Region. V.E hat bisher mehr als 30 Zweitgutachten in der Region bereitgestellt, darunter das SPO für die ersten von der Hong Kong Special Administrative Region Government ausgegebenen Grünen Anleihen. Im Juni 2020 startete V.E eine Initiative mit der Börse von Bangkok (SET), mit der die ESG-Bewertungen thailändischer Unternehmen auf den SET-Plattformen veröffentlicht wurden. Im Dezember erstellte V.E auch das Zweitgutachten für den richtungweisenden KMU-Finanzierungsrahmen der OCBC Bank in Singapur.

Das Büro in Singapur wird von Frau Komi Rajdev geleitet, die zur Leiterin des Bereichs Business Development bei V.E mit Zuständigkeit für den Asien-Pazifik-Raum ernannt wurde.

Weitere Informationen erhalten Sie auf dem Moody’s ESG & Climate Risk Hub: moodys.com/esg

ÜBER MOODY’S ESG SOLUTIONS:

Die Moody’s ESG Solutions Group ist eine Geschäftssparte der Moody’s Corporation, die die zunehmende weltweite Nachfrage nach Daten zu ESG und Klimarisiken bedient. Die Gruppe nutzt die Daten und Expertise von Moody’s in den Bereichen ESG, Klimarisiken und nachhaltige Finanzen und stellt gemeinsam mit Moody’s Investors Service (MIS) und Moody’s Analytics (MA) eine umfassende, integrierte Lösungssuite für ESG- und Klimarisikofragen bereit, die ESG-Scores, Analysen, Nachhaltigkeitsratings und Prüfungs-/Zertifizierungsdienste für nachhaltige Finanzierung umfasst. Zu dieser Gruppe gehört auch die Moody’s-Tochter V.E.

