FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zum Öffentlichen Nahverkehr:

"Eine vernetzte Mobilitätswelt braucht einen starken Öffentlichen Nahverkehr. Das hat der Bund erkannt und zusammen mit Ländern und Kommunen 2020 fünf Milliarden Euro investiert, um die pandemiebedingten Verluste auszugleichen. In diesem Jahr werden die Verkehrsunternehmen zwei Milliarden Euro brauchen. Die Politik wäre gut beraten, den zweiten Rettungsschirm zu gewähren. Damit investiert sie in das Vertrauen der Bürger. Ohne Geld von Bund und Ländern wären die Ticketpreise mit Sicherheit immens gestiegen. Das sind sie nicht, und sie werden das den Aussagen des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen zufolge auch in diesem Jahr nicht tun. n diesem Jahr nicht tun. Wer eine umweltfreundlichere Mobilität will, muss investieren."/yyzz/DP/he