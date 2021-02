BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zum Mietendeckel:

"Während die große Mehrheit der Vermieter sich auch schon vor Einführung des Mietendeckels daran orientiert hat, was sich die Mieter leisten können und was auch nach der bundesweit geltenden Gesetzgebung erlaubt ist, haben schwarze Schafe die Mangellage am Berliner Wohnungsmarkt ausgenutzt und gerade bei den Neumietern kräftig abkassiert. Das Problem mit dem Deckel ist aber, dass er eben nicht nur bei Miethaien zuschlägt. Dass gerade die sozialen Vermieter nicht nur beim Neubau, sondern auch bei der ebenso dringend erforderlichen energetischen Sanierung auf die Bremse treten, ist da unausweichlich. Darauf hat der rot-rot-grüne Senat bis heute keine Antwort gefunden. Im Gegenteil: Das Landesprogramm zur energetischen Sanierung etwa ist noch immer nicht an den Start gegangen, weil nach wie vor die Förderbedingungen fehlen."/yyzz/DP/he