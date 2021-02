upGrad gründet britischen Verwaltungsrat mit vier prominenten Persönlichkeiten aus der weltweiten Hochschulbildung

MUMBAI, Indien, 5. Februar 2021 /PRNewswire/ -- upGrad, Indiens größtes Unternehmen für Technologie in der Hochschulbildung, gab die Ernennung eines vierköpfigen unabhängigen Verwaltungsrates bekannt, der die Aktivitäten des Unternehmens in Großbritannien ausbauen und die dortige Expansion beschleunigen soll. Der Verwaltungsrat besteht aus den namhaften Führungspersönlichkeiten Professor Sir Deian Hopkin, Julie Mercer, Dr. Kishore Sengupta und Ashwin Assomull.

- Cairneagles-Partnerin, Berater bei Wells Advisory, Dozent an der Judge Business School und LEK-Partner unter den unabhängigen Verwaltungsratsmitgliedern von upGrad in Großbritannien

Sir Deian Hopkin ist derzeit Principal Advisor bei Wells Advisory und Associate Partner bei Anderson Quigley. Zuvor war er Vizekanzler und Geschäftsführer der London South Bank University (2001 - 2009) und Fachberater des Regierungschefs von Wales (2012 - 2020). Ebenfalls im Verwaltungsrat ist Julie Mercer, die während ihrer 20-jährigen Tätigkeit bei Deloitte als Leiterin für Bildungspraxis tätig war und derzeit Partnerin bei Cairneagle Associates ist. Ein weiterer erfahrener Fachmann im Verwaltungsrat ist Dr. Kishore Sengupta, der in der Vergangenheit mit INSEAD und der Naval Postgraduate School in Kalifornien zusammengearbeitet hat und jetzt als „Reader in Operations" an der Judge Business School der University of Cambridge tätig ist. Vierter im Bunde der berühmten Führungskräfte ist Ashwin Assomull, derzeit Partner bei LEK Consulting und ehemaliger Partner und Mitglied des Führungsteams für Schwellenländer bei der Parthenon Group.

Phalgun Kompalli, Mitbegründer von upGrad, erläuterte: „Wir freuen uns, mit unserem Verwaltungsrat zusammenzuarbeiten, um unsere weltweiten Ziele zu erreichen. Die Ernennung dieses Verwaltungsrats signalisiert unser Engagement, unsere internationale Expansionsstrategie aggressiv voranzutreiben."

Das Unternehmen für Technologie in der Hochschulbildung hat es sich zum Ziel gesetzt, eine starke Geschäftstätigkeit in Großbritannien aufzubauen, um die Expansion in der Region zu unterstützen und Entwicklungspläne für die weltweiten Märkte aufzustellen. Der Verwaltungsrat verfügt über umfangreiche Erfahrung und vielfältiges Know-how und ist gut dafür aufgestellt, vielversprechende Partnerschaften aufzubauen, sich an den Markt und seine sich ständig weiterentwickelnden Anforderungen anzupassen und eine vertrauenswürdige Marke aufzubauen.