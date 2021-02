DGAP-News Aurubis AG: Aurubis startet optimistisch in das laufende Geschäftsjahr (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 05.02.2021, 07:03 | 86 | 0 | 0 05.02.2021, 07:03 | Aurubis AG: Aurubis startet optimistisch in das laufende Geschäftsjahr ^

DGAP-News: Aurubis AG / Schlagwort(e):

Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis

Aurubis AG: Aurubis startet optimistisch in das laufende Geschäftsjahr 05.02.2021 / 07:03

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Aurubis startet optimistisch in das laufende Geschäftsjahr - Multimetall-Unternehmen erwirtschaftete im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2020/21 ein operatives EBT von 82 Mio. EUR (Vj. 31 Mio. EUR) - Positiver Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr aufgrund hoher Verfügbarkeit der Anlagen und guter Marktbedingungen

- Zielkorridor für das operative EBT des Geschäftsjahres auf 270-330 Mio. EUR erhöht

Hamburg, 5. Februar 2021 - Die Aurubis AG hat die endgültigen Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2020/21 vorgelegt. Das Unternehmen erwirtschaftete ein operatives EBT von 82 Mio. EUR (Vj. 31 Mio. EUR). Bereits vor zwei Wochen hatte Aurubis die Prognose für das laufende Geschäftsjahr erhöht und erwartet nun ein operatives Ergebnis vor Steuern (operatives EBT) zwischen 270 und 330 Mio. EUR. Zu Beginn des Fiskaljahres lag die Schätzung für das operative EBT zwischen 210 und 270 Mio. EUR. Den operativen Return on Capital Employed (ROCE) prognostiziert das Unternehmen jetzt mit 9-12 % statt bisher

8-11 %.

Positive Signale in allen Marktsegmenten

Ausschlaggebend für die Erhöhung des Ausblicks sind vor allem deutlich gestiegene Raffinierlöhne für Recyclingmaterialien und anhaltend hohe Metallpreise. Diese werden sich nach der Einschätzung von Aurubis im Laufe des Geschäftsjahres weiter auf dem derzeitig hohen Niveau bewegen. Hinzu kommt eine anziehende Nachfrage sowohl für Gießwalzdraht als auch für Stranggussprodukte. Bei Flachwalzprodukten zeichnet sich ebenfalls eine deutliche Markterholung ab, insbesondere aufgrund steigender Auftragseingänge aus dem Automobilsektor. Auch signalisieren die Spotmärkte für Schwefelsäure in Übersee und Europa für das zweite Quartal des Geschäftsjahres einen deutlichen Anstieg der Bedarfe.

