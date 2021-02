Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Frankfurt Ausblick Dax lauert auf Rekordhoch nach starker Börsenwoche Zum Ende einer starken Börsenwoche nimmt der Dax Kurs auf das Rekordhoch von 14 131 Punkten. Neue, wenn auch knappe Rekorde an der Wall Street und der Nasdaq-Börse halten die Rally am Laufen. Der X-Dax liegt am Freitag knapp eine Stunde vor dem …